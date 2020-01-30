Вьетнам заказал у России не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 за $350 млн - СМИ

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью свыше $350 млн, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"В 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн", - сообщило издание со ссылкой на двух менеджеров предприятий оборонной промышленности.

По данным газеты, эскадрилья приобретаемых Як-130 заменит устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся Вьетнаму с начала 1980-х годов.

"Вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8", - говорится в статье.

В Рособоронэкспорте и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ от комментариев воздержались.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов заявил "Ведомостям", что "закупка Як-130 открывает возможности для дальнейших поставок более современных истребителей - таких, как Су-30СМ или Су-35". Самолет Як-130 продвигается на внешнем рынке как часть комплекса из учебных и боевых машин, купившие Як-130 Белоруссия и Мьянма вслед за ним законтрактовали и Су-30СМ, отметил он.

Як-130 серийно производится корпорацией "Иркут" (входит в ОАК), предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки российских военных летчиков. К настоящему времени ВКС РФ получили уже более 100 таких самолетов.

Ранее российские Як-130 приобрели Алжир, Бангладеш, Мьянма, Лаос и Белоруссия. В марте 2019 года в Рособоронэкспорте сообщали о планах представить Як-130 для участия в малайзийском тендере на 36 учебно-боевых самолетов.