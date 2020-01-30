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9 тысяч авианалетов и тысячи погибших афганцев – Пентагон отчитался о боевых успехах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Масштабы бомбардировок ВВС США в Афганистане за 2019 год увеличились - было сброшено 7423 бомбы, совершено около 8800 боевых вылетов американской авиации. Об этом сообщается в отчёте Центрального командования ВВС США.

В 2018 году американскими ВВС в ходе операций в Афганистане было сброшено 7362 авиационных снаряда. Рост числа операций с применением авиаударов послужил причиной увеличения гражданских потерь. По данным ООН, за первые 9 месяцев 2019 года в Афганистане погибли 1149 мирных жителей, при этом 579 из этих смертей были вызваны воздушными бомбардировками, производившимися преимущественно американскими ВВС.

Обозреватели отмечают, что число операций возросло на фоне переговоров с талибами. При этом обе стороны - и США, и талибы нисколько не снижают активности боевых действий, используя их в качестве средства давления.

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Страны
Афганистан
США
Компании
ООН
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