9 тысяч авианалетов и тысячи погибших афганцев – Пентагон отчитался о боевых успехах

Масштабы бомбардировок ВВС США в Афганистане за 2019 год увеличились - было сброшено 7423 бомбы, совершено около 8800 боевых вылетов американской авиации. Об этом сообщается в отчёте Центрального командования ВВС США.

В 2018 году американскими ВВС в ходе операций в Афганистане было сброшено 7362 авиационных снаряда. Рост числа операций с применением авиаударов послужил причиной увеличения гражданских потерь. По данным ООН, за первые 9 месяцев 2019 года в Афганистане погибли 1149 мирных жителей, при этом 579 из этих смертей были вызваны воздушными бомбардировками, производившимися преимущественно американскими ВВС.

Обозреватели отмечают, что число операций возросло на фоне переговоров с талибами. При этом обе стороны - и США, и талибы нисколько не снижают активности боевых действий, используя их в качестве средства давления.