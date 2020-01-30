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Военное обозрение

Sohu: Единственный способ передышки для боевиков в Сирии - постановочные химические атаки

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Источник изображения: topwar.ru

На фото - российские военные в одном из освобождённых городов САР

В военном разделе китайского информационного портала Sohu вышел материал, в котором рассказывается об успехах Сирийской правительственной армии (САА) совместно с ВС РФ в борьбе с терроризмом. Автор напоминает о том, что ещё несколько лет назад единственный вопрос, который остро стоял по Сирии, заключался в том, через сколько дней падёт правительство Асада и над Дамаском поднимут чёрный флаг ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Сегодня, констатирует Sohu, вопросы ставятся совсем иначе. Один из них: сколько бы продержались террористические группировки в Сирии без иностранной протекции?

Из статьи на страницах китайского ресурса:

Как мы знаем, после вмешательства России в сирийский кризис ситуация в Сирии резко изменилась. Боевики в Сирии потерпели поражение от российско-сирийской коалиции. О свержении Башара Асада его противники уже не вспоминают.

В материале отмечается, что единственным способом, которым боевики в Сирии могут получить передышку и привлечь дополнительную иностранную помощь, могут оказаться постановочные «химические атаки». В частности, приводятся примеры постановок с участием «Белых касок» в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне, которые привели к нанесению ударов американской коалиции по САА, но которые впоследствии были разоблачены Россией.

Из статьи:

Представители «Белых касок» неоднократно перевозили контейнеры с отравляющими веществами, включая хлор, в места, откуда впоследствии появлялись кадры с якобы осуществлённой силами Асада химической атакой.

В Китае напомнили, что организацию «Белые каски» в своё время создал и фактически возглавил офицер британской разведки. Отмечается, что этот факт говорит о той выгоде, которую приобретают спецслужбы Британии и её союзников при использовании «Белых касок» в своих интересах.

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