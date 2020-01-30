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Военное обозрение

США перебросили на Гуам БПЛА MQ-4C Triton для слежения за ВМС Китая и КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

США перебросили первую пару беспилотных летательных аппаратов «Тритон» на остров Гуам. MQ-4C Triton является версией беспилотника RQ-4 Global Hawk для военно-морских сил США.

Беспилотник обладает размахом крыльев более 38 м. В воздухе он может находиться непрерывно более суток. Предельное время, по сообщениям ВМС США, составляет около 30 часов. Скорость «Тритон» способен развить до 310 узлов (574,12 км/ч). Предельная высота полёта MQ-4C Triton составляет 18 тысяч метров.

По сообщению командования ВВС США, беспилотники переброшены на Гуам с целью «глобального мониторинга обстановки в северной части Тихого океана». Специалисты отмечают, что «Тритоны» могут быть задействованы для слежения за деятельностью ВМС Китая и КНДР, включая активность их подводных сил.

Нужно напомнить, что несколько месяцев назад именно базу на Гуаме в Пхеньяне назвали первой своей целью (из американских) в случае попытки США атаковать КНДР. В ролике, который был тогда представлен на северокорейском ТВ, демонстрировалась графика с возможным нанесением ударов по американской военной инфраструктуре Гуама.

БПЛА «Тритон» оснащён системой распознавания кораблей и судов, обладает арсеналом датчиков и видеокамер, включая камеры инфракрасного диапазона. На нём установлен радар кругового обзора, позволяющий вести наблюдение за территорией в тысячи квадратных километров морской поверхности.

Дроны приписаны к командованию 72-й оперативной группы Седьмого флота ВМС США. Разведывательные миссии планируется выполнять в том числе и совместно с самолётами P-8A Poseidon. Отмечено, что такое взаимодействие позволит повысить эффективность противолодочной деятельности.

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Германия отказалась от контракта с США на поставку MQ-4C Triton на сумму около 2,5 млрд долларов.

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Страны
Германия
Китай
КНДР
США
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
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