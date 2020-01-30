Пентагон назвал число пострадавших при ударах Ирана по базам в Ираке

По меньшей мере 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона генерал-полковника Томаса Кэмпбелла.

По его словам, число пострадавших может увеличиться, передает ТАСС.

24 января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что во время атак Ирана на американские базы в Ираке пострадали 34 военнослужащих США, половина из них на тот момент всё еще проходила лечение.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где располагаются войска США и международной коалиции. Атака стала ответом на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани.

Сразу после этого Пентагон заявил, что никто из находившихся на базах военных не пострадал.