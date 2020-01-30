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Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана считает "сделку века" по палестино-израильскому конфликту "кошмаром для региона и всего мира"

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, предложенная США является "кошмаром для региона и всего мира".

"Так называемая "сделка века" - это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и всего мира. И, надеюсь, это будет тревожный сигнал для всех мусульман, которые пошли по ложному следу", - написал Зариф в своем твиттере.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации этого плана.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

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Страны
Израиль
Иран
США
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