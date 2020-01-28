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Интерфакс-АВН

Японский подданный задержан в России при попытке получения секретных материалов - МИД РФ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Советнику-посланнику посольства Японии вручена в российском МИДе нота протеста

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ: "ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ. На следующий день находящий в России по журналисткой визе японец выехал на родину".

"Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - добавили на Смоленской площади.

Ранее в посольстве РФ в Японии подвергли критике сообщения в японских СМИ о задержании экс-сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче информации работникам торгпредства России в Токио.

"Вызывает сожаление, что Япония, посредством анахронических подозрений в шпионаже (со стороны России - ИФ), присоединилась к волне антироссийских спекуляций в западном духе", - говорилось на странице посольства в Facebook, опубликованном на японском языке.

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Россия
Япония
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