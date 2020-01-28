Войти
Интерфакс-АВН

Ростех ставит под сомнение объективность данных SIPRI о втором месте Китая на оружейном рынке

125
0
+1
Главный офис госкорпорации Ростех
Главный офис госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - В госкорпорации "Ростех" заявили, что рейтинг Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который ставит Китай на второе место по производству оружия в мире, не является объективным.

"Успехи оборонной промышленности измеряются не рейтингами, а тем, как она решает возложенные на неё задачи. Прежде всего, в сфере гособоронзаказа. Достижения отечественного ОПК здесь неоспоримы. Что касается рейтингов SIPRI, то они никогда не были для нас объективным ориентиром. К методологии этих исследований есть множество вопросов", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Россия сохраняет лидирующие позиции в мире в сфере экспорта оружия, занимая второе место после США, заявил в конце декабря 2019 года вице-премьер Юрий Борисов. "Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений", - говорилось в приветствии Борисова участникам церемонии награждения лауреатов ежегодной премии ФСВТС России "Золотая идея".

16 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в этом году поставила за рубеж вооружений на $13 млрд. "Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - сказал тогда Путин.

Китай является вторым производителем оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США, полагают авторы доклада, представленного в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI). Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Ростех
СИПРИ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
21.09.2016
Путин проведет в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
15.03.2011
Улетая от Китая
11.03.2009
Брешь в портфеле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.01 01:44
  • 13
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 28.01 01:35
  • 119
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 28.01 00:54
  • 1
Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14
  • 28.01 00:49
  • 1
Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия
  • 28.01 00:48
  • 2
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 28.01 00:31
  • 2
«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
  • 27.01 22:47
  • 2
Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям
  • 27.01 22:41
  • 4
«Новый старый» вертолёт спецназа
  • 27.01 22:15
  • 4
Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту
  • 27.01 21:44
  • 39
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 27.01 21:02
  • 1
ОДКБ укрепляет коллективные силы
  • 27.01 20:19
  • 62
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 27.01 19:21
  • 38
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 27.01 19:19
  • 12
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 27.01 19:10
  • 1
Boeing 777X совершил первый полет