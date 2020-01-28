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Интерфакс-АВН

Профильные комитеты Совета Федерации были едины в оценке соглашения "Шеварднадзе-Бейкера" о Беринговом проливе - Косачев

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба СФ

Итоги закрытых слушаний по договору доложат Матвиенко

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Три профильных комитета Совета Федерации в ближайшее время доложат спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко об итогах закрытого обсуждения вопроса о целесообразности дальнейшего применения Россией советско-американского "соглашения Шеварднадзе-Бейкера" о Беринговом проливе, сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Мы четко сформулировали нашу позицию, мы были в определении этой позиции едины, и мы доложим результаты дискуссии председателю Совета Федерации в самые ближайшие дни за подписью трех комитетов", - сказал Косачев журналистам в понедельник по итогам обсуждения, которое прошло в закрытом режиме в Совете Федерации в понедельник.

В мероприятии приняли участие представители разных ведомств, в том числе МИД, ФСБ, Росрыболовства, члены комитетов СФ по международным делам, по обороне и безопасности, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал о слушаниях в верхней палате: "Заседание прошло в закрытом режиме. Всеобъемлюще рассмотрен вопрос, члены Совета Федерации и представители ведомств давали оценки, обсуждение их носило исчерпывающий характер".

По словам Рябкова, "соглашение применяется в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас".

Сенатор Борис Невзоров 9 октября на заседании Совета Федерации поднял тему целесообразности дальнейшего применения Россией соглашения между США и СССР о линии разграничения морских пространств от 1 июня 1990 года, или, как его называют по имени подписантов, "соглашение Шеварднадзе-Бейкера". По словам Невзорова, с 15 июня 1990 года и до сих пор оно выполняется сторонами на временной основе.

"При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничения морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудалённой от берегов двух стран. Однако из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии", - отметил сенатор.

В результате, по его словам, к США отошли 77 тыс. 700 квадратных километров Берингового моря, включая континентальный шельф. "Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба, на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов", - сказал Невзоров.

По его словам, установленная временная линия разграничения морских пространств между странами стала препятствием для развития России на Северном морском пути.

"Теперь, когда танкер пойдёт с газом, нужно спрашивать американцев: разрешите, мы пройдём по экономической зоне. Это вообще абсурд", - отметил сенатор.

Как сказал Невзоров, США, оценив для себя явные преимущества, ратифицировали соглашение в 1991 году. Законодатели СССР, а затем и России не стали ратифицировать соглашение "из-за явных стратегических и экономических уступок в пользу американцев".

По мнению сенатора, сегодня необходимо оценить правомерность этого соглашения. Невзоров попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко как члена Совета безопасности РФ внести вопрос в повестку заседания СБ.

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