Войти
Интерфакс-АВН

В Москве считают, что вопрос присутствия военных США в Ираке должен решаться Вашингтоном и Багдадом

116
0
0
Военные ВВС США на военной базе в Ираке
Военные ВВС США на военной базе в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Maya Alleruzzo

Если стороны не приходят к общему знаменателю, значит, нужно следовать решениям "принимающей стороны" - Рябков

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Вопрос о присутствии американских военных в Ираке должен решаться напрямую между Вашингтоном и Багдадом, стороны должны прийти к общему знаменателю, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы всегда исходим из того, что вопрос о присутствии вооруженных сил контингентов другого государства на территории какой бы то ни было страны решается, прежде всего, во взаимоотношениях властей этой страны с государством, которое эти контингенты направляет, чьи контингенты находятся на этой территории", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков подчеркнул: "Если обстоятельства меняются и власти принимающей стороны свою позицию корректируют в том или ином направлении, соответственно другая сторона должна реагировать подобающим образом. Мы не ставим вопрос в плоскости того, что действуйте так или иначе, просто в данном случае обе стороны должны прийти к тому или иному знаменателю".

"Если этого не получается, значит следовать нужно тем решениям, которые принимает государство, на территории которого находятся эти контингенты", - отметил замминистра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Похожие новости
13.01.2020
Ирак консультировался с Россией по поводу возможной покупки ЗРК С-400
20.03.2019
Стихия не пощадила: затоплены "самолеты судного дня"
09.11.2016
США быстро закупают норвежскую технологию после российского вторжения: им нужна бoльшая ударная сила (Teknisk Ukeblad, Норвегия)
29.12.2015
Позорное фиаско американских танков "Абрамс" в Ираке и Саудовской Аравии
26.10.2011
Если у тебя нет сильного, богатого союзника…
30.01.2008
Игрушки младших братьев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.01 01:44
  • 13
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 28.01 01:35
  • 119
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 28.01 00:54
  • 1
Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14
  • 28.01 00:49
  • 1
Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия
  • 28.01 00:48
  • 2
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 28.01 00:31
  • 2
«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
  • 27.01 22:47
  • 2
Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям
  • 27.01 22:41
  • 4
«Новый старый» вертолёт спецназа
  • 27.01 22:15
  • 4
Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту
  • 27.01 21:44
  • 39
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 27.01 21:02
  • 1
ОДКБ укрепляет коллективные силы
  • 27.01 20:19
  • 62
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 27.01 19:21
  • 38
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 27.01 19:19
  • 12
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 27.01 19:10
  • 1
Boeing 777X совершил первый полет