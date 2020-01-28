В Москве считают, что вопрос присутствия военных США в Ираке должен решаться Вашингтоном и Багдадом

Если стороны не приходят к общему знаменателю, значит, нужно следовать решениям "принимающей стороны" - Рябков

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Вопрос о присутствии американских военных в Ираке должен решаться напрямую между Вашингтоном и Багдадом, стороны должны прийти к общему знаменателю, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы всегда исходим из того, что вопрос о присутствии вооруженных сил контингентов другого государства на территории какой бы то ни было страны решается, прежде всего, во взаимоотношениях властей этой страны с государством, которое эти контингенты направляет, чьи контингенты находятся на этой территории", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков подчеркнул: "Если обстоятельства меняются и власти принимающей стороны свою позицию корректируют в том или ином направлении, соответственно другая сторона должна реагировать подобающим образом. Мы не ставим вопрос в плоскости того, что действуйте так или иначе, просто в данном случае обе стороны должны прийти к тому или иному знаменателю".

"Если этого не получается, значит следовать нужно тем решениям, которые принимает государство, на территории которого находятся эти контингенты", - отметил замминистра.