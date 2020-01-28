Многие российские СМИ финансируются из-за рубежа - Роскомнадзор

В список российских СМИ, получающих денежные средства от иностранных источников, вошли государственные - RT и ТАСС, а также «Интерфакс» и телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа». Такие данные по итогам отчета более 400 редакций, издателей, вещателей за 2019 год опубликовал Роскомнадзор.

Согласно документу Роскомнадзора, RT и его различные подразделения (например, RBTH, Radio RT и RT Documentary) получали иностранное финансирование весь 2019 год, причем начали делать это с 2017 года. С четвертого квартала 2019-го об иностранном финансировании начало отчитываться и информационное агентство ТАСС. «Интерфакс», а также его региональные подразделения указывают на получение средств из-за рубежа с 2016 года. Оба агентства до сих пор находятся в этом списке.

Отчет о получении денежных средств из иностранных источников предоставили также спортивные телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа». Это — «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол» и другие. О поступающем из-за рубежа финансировании уведомил и телеканал СТС.

В опубликованных отчетах Роскомнадзора указаны «Коммерсантъ», «Ведомости», «Кавказский узел», издание «7×7», «Сноб», «Новая газета», The New Times и другие СМИ. Кроме того, об иностранном финансировании отчитываются различные корпоративные издания государственных и частных компаний, например «Вестник РусГидро», «Вестник АЛРОСА», «Вестник Ростелекома» и «Российские сети».

Большинство отчитавшихся СМИ, принадлежат таким зарубежным издательским домам, как, например, «Бурда», «Де Агостини», «Конде Наст», «Херст Шкулев Паблишинг» и т. д. Среди них журналы Glamour, Tatler, Vogue, Maxim, Men’s Health и т. д. Как отмечают наблюдатели, Роскомнадзор считает поступление средств от иностранных подписчиков агентств, журналов, других медиа как иностранное финансирование.

EADaily напоминает, с 2016 года СМИ обязаны ежеквартально направлять Роскомнадзору отчет об иностранном финансировании, согласно закону о СМИ. Как отмечают специалисты, размер и источники получения денег не раскрываются, отчитываться редакции должны в случае получения средств от иностранного государства или организации, иностранного гражданина, а также от российской организации, учредителями которой являются иностранцы. При этом СМИ могут не отчитываться об иностранных доходах от продажи рекламы, распространения продукции, взносов учредителя или единовременного дохода менее 15 тысяч рублей.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, распространяющих сообщения в «СМИ-иноагентов» или участвующих в их создании. Также был подписан закон о штрафах для СМИ-иноагентов. За нарушения предусмотрен штраф до 5 млн рублей.