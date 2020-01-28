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Военно-промышленный курьер

Впереди – новая антипиратская вахта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Находящийся в дальнем походе отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман).

За время стоянки будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, а экипажи получат возможность отдохнуть на берегу. После завершения захода, который продлится до 29 января, отряд кораблей продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане.

В дальний поход «Ярослав Мудрый», «Ельня» и «Виктор Конецкий» отправились 1 октября 2019 года из Балтийска, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. В декабре они участвовали в российско-индийских учениях, совместных с Ираном и Китаем маневрах, в январе – в учениях с японским эсминцем «Харусамэ». В ходе всех маневров важное место занимала отработка действий при встрече с морскими разбойниками.

Основная задача отряда кораблей БФ – обеспечение безопасности судоходства в районах, где действуют пираты. За время своей антипиратской вахты балтийцы уже неоднократно без происшествий проводили караваны судов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Ярослав Мудрый
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Минoбороны РФ
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БФ
Военные учения
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