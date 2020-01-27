На этот раз «Карибский кризис» не ожидается - российские ракеты вновь на Кубе

В Пентагоне негативно отреагировали на размещение российских систем ПВО С-400 на Кубе. По мнению американских военных, ракетные комплексы будут создавать опасность для гражданских самолетов.

Американские военные уверены, что в случае крайней необходимости могут без особых проблем уничтожить российские ЗРК с помощью современных крылатых ракет.

В свою очередь специалисты «The Aviation Geek Club» подчеркивают, цитирует их Free News, что завезенные Москвой ПВО смогут «покрывать» только 2 военные базы и то не первой важности.

Главная угроза от С-400 будет для гражданского воздушного движения в Майами и его окрестностях. С точки зрения военного воздушного движения, есть только две авиабазы, которые почувствуют эффект от С-400: военно-морская авиационная станция Ки-Уэст и авиабаза Хомстед.

Военно-морской аэродром Ки-Уэст - это, в основном, учебный центр и один из пунктов, где проводятся мероприятия по борьбе с наркотрафиком. Авиабаза Хомстед - это база, которая имеет небольшой контингент во Флориде - 12-24 истребителей F-15C Eagles и от 12 до 24 F-16C/D Fighting Falcons, то есть около 24–48 истребителей 4-го поколения.

Истребители 4-го поколения уязвимы для таких систем, как С-400. «Безвредной» является база ВВС МакДилл, где размещены 2 воздушных самолета-заправщика, что означает, что это может помочь в привлечении большего количества сил. Тем не менее есть «стелс»-самолеты, которые не сможет обнаружить С-400, среди них: F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit.