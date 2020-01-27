Войти
Военно-промышленный курьер

На этот раз «Карибский кризис» не ожидается - российские ракеты вновь на Кубе

208
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Пентагоне негативно отреагировали на размещение российских систем ПВО С-400 на Кубе. По мнению американских военных, ракетные комплексы будут создавать опасность для гражданских самолетов.

Американские военные уверены, что в случае крайней необходимости могут без особых проблем уничтожить российские ЗРК с помощью современных крылатых ракет.

В свою очередь специалисты «The Aviation Geek Club» подчеркивают, цитирует их Free News, что завезенные Москвой ПВО смогут «покрывать» только 2 военные базы и то не первой важности.

Главная угроза от С-400 будет для гражданского воздушного движения в Майами и его окрестностях. С точки зрения военного воздушного движения, есть только две авиабазы, которые почувствуют эффект от С-400: военно-морская авиационная станция Ки-Уэст и авиабаза Хомстед.

Военно-морской аэродром Ки-Уэст - это, в основном, учебный центр и один из пунктов, где проводятся мероприятия по борьбе с наркотрафиком. Авиабаза Хомстед - это база, которая имеет небольшой контингент во Флориде  - 12-24 истребителей F-15C Eagles и от 12 до 24 F-16C/D Fighting Falcons, то есть около 24–48 истребителей 4-го поколения.

Истребители 4-го поколения уязвимы для таких систем, как С-400. «Безвредной» является база ВВС МакДилл, где размещены 2 воздушных самолета-заправщика, что означает, что это может помочь в привлечении большего количества сил. Тем не менее есть «стелс»-самолеты, которые не сможет обнаружить С-400, среди них: F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-15
F-16
F-22
F-35
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.10.2018
F-35 в сирийской ловушке
09.11.2016
Небо в алмазах
10.11.2015
С-300 в Сирии — худший кошмар американцев ("The National Interest", США)
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов