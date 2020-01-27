Командующий ВМС США в Европе: союзникам Америки, которых беспокоит высокая стоимость оружия, стоит брать пример с России (Business Insider, США)

Когда американские военные чиновники начинают говорить о российском оружии, они обычно выступают с какими-то предупреждениями. То, как Россия использует свое оружие, может многому научить те страны, которые хотят укрепить оборону и при этом не потратить слишком много средств.

Чиновники США и НАТО выразили тревогу в связи с увеличением размеров и уровня совершенства российского военного арсенала.

Однако, по словам главы ВМС США в Европе, то, как Россия использует это оружие, может многому научить те страны, которые хотят укрепить свою оборону и при этом не потратить слишком много средств.

Когда американские военные чиновники начинают говорить о российском оружии, они обычно выступают с какими-то предупреждениями.

К примеру, адмирал ВМС США Джеймс Фогго (James Foggo), командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, неоднократно предупреждал о росте уровня совершенства российских подводных лодок и их способности наносить удары по Европе ракетами подводного пуска.

Тем не менее, когда в декабре в Вашингтоне Фогго задали вопрос касательно внедрения беспилотных систем, оружия дальнего действия и сенсоров большой дальности, а также касательно того, какое влияние такие системы могут оказать на операции его командования, он занял несколько иную позицию, заявив, что тактику России стоит перенять.

"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа/блокирования зоны, и обзаводитесь подобными системами - умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, береговыми РЛС, которые будут работать в связке", - сказал Фогго в интервью репортерам на завтраке Defense Writers Group в Вашингтоне.

Россия развернула свои системы преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD) вдоль своих восточных границ, поместила такие системы ПВО, как С-300 и С-400, противокорабельные ракетные системы, а также крылатые и баллистические ракеты в Калининграде у берегов Балтийского моря, на Крымском полуострове и в других точках Черного моря.

"Мы наблюдаем наращивание потенциала в Крыму, в частности системы С-300 и С-400, РЛС береговой обороны, противокорабельные крылатые ракеты и другие системы, которые смогут преградить доступ к водам вокруг этой территории", - сказал Фогго во время того завтрака.

Эти системы появились даже на российской базе в сирийском Тартусе, о чем в 2018 году сообщил Бен Ходжес (Ben Hodges), который командовал силами США в Европе с 2015 по 2017 год, в интервью изданию Business Insider, назвав это "частью процесса создания арки A2/AD".

Оборона по низкой цене

Россия вложила немалые средства в свои системы A2/AD, чтобы сгладить свое отставание от НАТО в других сферах, таких как военно-морские силы и военно-воздушные силы. Шведское агентство оборонных исследований (Swedish Defense Research Agency) тоже утверждает, что ограниченная применимость этих систем в совокупности с контрмерами НАТО означают, что "пузырь A2/AD" вовсе не так внушителен, как его пытаются представить.

Тем не менее, подход России к A2/AD все же стоит тщательно изучить, как отметил Ходжес в своем электронном письме.

"Я полностью согласен с рекомендациями адмирала Фогго", - заявил Ходжес, добавив, что в опубликованном в ноябре 2019 года докладе, который был подготовлен Центром анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis), где он является председателем кафедры по стратегическим исследованиям, содержатся такие же рекомендации для союзников и партнеров США в Черноморском регионе.

"Те страны, которые не могут позволить себе сильный флот, боевые надводные корабли и всю сопутствующую инфраструктуру, все же могут защитить свои береговые линии, воды, [исключительные экономические зоны] и важнейшие объекты морской инфраструктуры при помощи средств, [описанных Фогго]", - сказал Ходжес.

"Я бы также добавил беспилотные морские системы, - продолжил он. - В настоящее время НАТО реализует серьезную программу, а Румыния, к примеру, только что объявила о своей готовности к ней присоединиться".

В сентябре страны НАТО собрались в Португалии, прибыв туда с десятками беспилотных подводных, надводных и воздушных аппаратов, чтобы проверить степень интеграции и взаимодействия этих систем.

Ходжес также настойчиво рекомендовал этим странам работать над обменом информацией и разведданными, что позволит повысить уровень их ситуационной осведомленности и поможет разработать общую картину происходящего в Черноморском регионе.

"Это уменьшит вероятность каких-то неожиданностей со стороны российских военно-морских сил и сил специального назначения и повысит уровень информированности о нарушениях международного права российским флотом и его кораблями", - сказал он.

Ставка на беспилотники

В своих заявлениях в декабре Фогго озвучил сходную мысль, отметив, что "крайне важно знать, что именно происходит", и сделав акцент на пользе беспилотных систем в процессе сбора данных.

"Что касается беспилотных систем, [разведка, наблюдение и рекогносцировка], вероятно, являются одной из наших недоработок. Мы могли бы использовать ее большее широко", - отметил Фогго.

Альянс НАТО ведет работу по совершенствованию своих беспилотных средств разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В ноябре и декабре альянс получил первые два из своих пяти разведывательных самолетов ВС НАТО. Это беспилотники RQ-4D, которые были специально разработаны с учетом текущих нужд НАТО. Эти самолеты будут принадлежать всему альянсу, и все его члены получат доступ к собранным ими данным.

"Если у вас в распоряжении есть беспилотная система, тогда риск уменьшается, угроза уменьшается", - сказал Фогго в декабре.

"Мы уже наблюдали подобное. Иранцы сбили один из наших беспилотников, а второй был сбит над Ливией. Мы не потеряли ни одного пилота. Мы потеряли только беспилотную систему, - объяснил Фогго. - Разумеется, это неудача, и так быть не должно. Но мы можем использовать больше беспилотников в этом регионе, чтобы получать более качественные разведданные и иметь более полную картину того, что происходит на местах. Я - за подобные системы".

Кристофер Вуди (Christopher Woody)