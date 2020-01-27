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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту

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Бомбардировщики Су-34
Бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Договор на поставку новой партии пока не заключён

Новосибирск. 25 января. ИНТЕРФАКС - Компания "Сухой" в течение полугода завершит исполнение контракта с Минобороны РФ на поставку 92 бомбардировщиков Су-34, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Как ожидается, последние четыре самолёта по действующему контракту будут переданы заказчику в первом полугодии 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый контракт, подписание которого ожидалось ещё в конце 2019 года, пока не заключён.

Как сообщалось, контракт на поставку 92 бомбардировщиков Су-34 был подписан в 2012 году. Новосибирский авиазавод (НАЗ, филиал "Сухого", входит в ОАК) ежегодно передавал военным 16-18 машин, выполняя контракт с опережением графика.

В августе 2019 года стало известно о начале работ по модернизации бомбардировщика Су-34, в том числе за счёт оснащения новым вооружением и усовершенствованной авионикой.

"Подписан контракт между Минобороны и "Сухим" на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что разработчик уже приступил к эскизно-техническому проектированию Су-34М.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34, в 2012 году Минобороны РФ заключило ещё один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Разработанный в компании "Сухой" бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

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