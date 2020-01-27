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ТАСС

В России испытывают элементы парашюта, который поможет выжить при посадке на воду

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НИИ Парашютостроения
Логотип ОАО «НИИ парашютостроения».
Источник изображения: http://niiparachute.ru/

Специалисты тестируют карабины, которые легко разомкнуть и избавиться от купола парашюта в воде

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские специалисты начали комплексные испытания созданных для военных быстроразмыкаемых карабинов парашюта, которые позволят быстро освободиться от его подвесной системы и купола при посадке на воду и избежать гибели. Об этом сообщил ТАСС гендиректор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех) Андрей Рожков.

"В настоящий момент разработано несколько вариантов конструкции карабинов, которые проходят цикл комплексных испытаний", - сказал он.

Карабины испытывают на прочность в различных условиях: при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию, влажности до 100%, попадании в пыль, грязь, песок. Во время проверок моделируются различные ударные воздействия, появление которых возможно в экстремальных, в том числе нештатных, ситуациях.

"При этом сама конструкция карабинов разрабатывается с учетом не только всех современных требований к подобным устройствам, но и перспективных, включая увеличенную массу с полезной нагрузкой", - отметил Рожков.

В июне 2019 года в ходе учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих ВДВ попали в водоем и утонули. Согласно выводам комиссии, они не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.

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Страны
Россия
Компании
НИИ парашютостроения
Технодинамика
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