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Деловая газета "Взгляд"

Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений по гиперзвуку

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: Фото: Reuters

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что конкуренцию между странами по разработке гиперзвукового оружия нельзя назвать гонкой вооружений.

"Гиперзвуковое оружие – это просто еще одна система вооружений. У него есть свои уникальные особенности. Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне, я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное", – заявил Эспер, передает ТАСС.

Он отметил, что в этой области действительно происходит конкурентная борьба и призвал усилить работу в США по созданию такого оружия.

"Пентагон практически вдвое – почти на 5 млрд долларов - увеличил долгосрочные инвестиции в разработку только гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет Наш бюджет на 2021 [финансовый] год будет еще более мощным", – подчеркнул Эспер.

В январе президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть "большие, мощные и смертоносные" ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.


Алексей Дегтярев

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