Сотни сбитых «Фантомов» над Вьетнамом - заслуга «рабочей лошадки» Ми-6

Советские многоцелевые тяжелые вертолеты Ми-6, которые в СССР называли «рабочей лошадкой», активно использовались во вьетнамских ВВС в годы отражения агрессии США.

В Сети можно увидеть фотографии, на которых вьетнамские «шестерки» перевозят боевые самолеты. Например, МиГ-17. Благодаря использованию грузоподъемных вертолетов, истребители рассредоточивались по различным хорошо замаскированным площадкам, а затем внезапно атаковали американские Ф-105 «Тандерчиф», Ф-4 «Фантом» II и других агрессоров, вторгавшихся в воздушное пространство страны, нанося им серьезные потери. Аналогичным образом перебрасывали и более тяжелые МиГ-21.

На то время они являлись одними из самых грузоподъемных винтокрылых машин в мире. При собственном массе до 44 тыс кг могли перевозить внутри фюзеляжа до 12 т различных грузов и 8 т - на внешней подвеске. В десантном варианте в них помещалось 70 полностью экипированных военнослужащих или около четырех десятков санитарных носилок.

Благодаря двум газотурбинным двигателям Д-25В мощностью 5 500 л.с., они были способны развивать максимальную скорость до 340 км/ч. Крейсерская же доходила до 250 км/ч. С грузом в 8 тонн эта модель была способна пролететь 620 км. Динамический потолок достигал 4 500 м.

Вертолет был вооружен крупнокалиберным пулеметом А-12,7 (такой же устанавливался на Ми-24А) с боекомплектом 200 патронов. Экипаж насчитывал 5 человек.

Ми-6 стали поставлять в Северный Вьетнам в середине 1960-х годов. Всего десять таких «вертушек» сыграли значительную роль в обеспечении деятельности ВВС этого небольшого государства.

РГ отмечат, что в 1980-е годы Ми-6 использовались в Камбодже, где велись операции против бандформирований полпотовцев.