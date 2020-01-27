Механизм по урегулированию инцидентов между военными РФ и США в Сирии работает без сбоев - российский военный эксперт

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон добились практически идеального уровня взаимодействия по недопущению столкновений между российскими и американскими военными на сирийской территории, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк

"Инциденты разрешаемы посредством механизма контактов между российскими и американскими военными в Сирии. Благодаря именно этому механизму удавалось благополучно урегулировать инциденты и на суше, и в воздухе. Данный механизм продолжает довольно успешно работать, без сбоев, несмотря на очень серьезные проблемы в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном", - сказал Батюк в пятницу в "Интерфаксу".

По оценке американиста, вероятность таких инцидентов в будущем крайне мала. "Возможностей для таких инцидентов в будущем осталось сравнительно немного. Американский воинский контингент в Сирии серьезно сокращен. На данный момент на сирийской территории осталось несколько сот американских спецназовцев. По всей видимости, инцидентов между военными России и США уже не будет", - сказал собеседник агентства.

Он полагает, что публикации в ряде СМИ об инцидентах в Сирии между российскими и американскими военными, возможно, подготовлены в рамках PR-проекта по поддержке позиций США в регионе. "Сами эти публикации, полагаю, неслучайны и нацелены на то, чтобы показать способность американцев прочно держать свои позиции", - сказал Батюк.

У сухопутных сил США и РФ ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии. В частности, американцы "перехватывали" российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж, заявил в четверг на брифинге в госдепе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Были проблемы с деконфликтацией на земле в районе Манбиджа, начиная примерно с отметки 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись на юго-восток этого периметра. В одном месте мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону Манбиджа, но все это урегулировали по каналам коммуникации между военными (двух стран - ИФ)", - сказал он, не уточнив имя российского генерал-майора.