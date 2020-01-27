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Военно-промышленный курьер

Глава Пентагона назвал двух главных противников США – Россия и Китай

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон уже в этом году может начать давно ожидавшуюся глобальную реорганизацию военных сил в рамках новой американской стратегии, в которой говорится о двух основных угрозах для Соединённых Штатов, исходящих от России и Китая.

Глава военного ведомства при этом отметил, что он не хочет устанавливать строгие временные рамки для завершения так называемого «пересмотра общей обороны». Как ожидается, перестановка военных сил США по всему миру начнётся после завершения этого пересмотра, передаёт Reuters.

«Прежде чем определить дату окончания пересмотра, я хочу убедиться в том, что мы будем находиться в лучшем положении к началу следующего финансового года», - заявил Эспер в беседе с журналистами, подтвердив планы Пентагона решить этот вопрос «достаточно скоро».

В настоящее время Пентагон приступил к пересмотру военных миссий США в Латинской Америке. Это происходит в рамках глобального пересмотра рассредоточения американских военных по всему миру, что, как надеется министр, позволит Вашингтону направить больше военных в Азию и вернуть часть военнослужащих из-за рубежа на родину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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