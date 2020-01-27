Рабочая группа НАТО по предложению Турции могла бы оценить совместимость С-400 и F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы. Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку», - сказал Чавушоглу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Берлине отметил, что Анкаре и Москве удалось завершить сделку по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400, несмотря на оказанное давление.

Чавушоглу объяснял приобретение С-400 отказом США, Франции и других союзников в продаже Анкаре своих систем ПВО.