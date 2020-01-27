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ТАСС

Создание парашютной системы для корабля "Орел" будет завершено в 2023 году

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Приземление капсулы космического корабля «Союз»
Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС.
Источник изображения: Ростех

В настоящее время отдельные элементы этой системы проходят цикл автономных наземных и летных испытаний

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля "Орел" будут завершены в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Андрей Рожков.

"Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля "Орел" в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году", - сказал он.

На сегодняшний день ведутся автономные наземные и летные испытания отдельных элементов парашюта. "В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы", - отметил Рожков. Затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата.

Генеральный директор предприятия-разработчика подчеркнул, что разработка парашютных систем, применяемых для космических аппаратов, значительно отличается от разработки других типов парашютов. Это связано с воздействием в космосе на парашютные системы экстремальных температур и различных видов излучений. "Именно поэтому ход работ предусматривает большее количество этапов, в особенности - этапов экспериментальной отработки", - сказал Рожков.

Осенью 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космический корабль "Федерация", по которому сейчас продолжаются опытно-конструкторские работы, в серии получит название "Орел". По словам главы госкорпорации, это название одобрил президент РФ Владимир Путин.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован в 2023 году с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

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