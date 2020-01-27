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Интерфакс-АВН

Власти Палестины отвергнут любые предложения США, нарушающие международное право - представитель Аббаса

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Владимир Путин и Махмуд Аббас
Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Источник изображения: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Дубай. 24 января. ИНТЕРФАКС - Власти Палестины отвергнут любые шаги США, которые нарушат международное право, заявил пресс-секретарь палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

"Если эта сделка будет объявлена в соответствии с уже отвергнутыми формулами, власти объявят о ряде мер, которыми мы будем защищать наши законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности как оккупирующая держава", - говорится в заявлении представителя Аббаса, опубликованном агентством ВАФА в пятницу.

"Мы предостерегаем Израиль и американскую администрацию от пересечения красной линии", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, назначенной на 28 января.

"Где-то до этого. Возможно, мы обнародуем его (план - ИФ) немного раньше", - цитирует Трампа The Hill.

Он также отметил, что кратко говорил с палестинцами о плане.

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Страны
Израиль
США
Персоны
Трамп Дональд
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