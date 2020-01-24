«Defender Europe 20» – война 2028 года

23 января Пентагон приступил к оперативной переброске американских войск в Восточную Европу на учения «Defender Europe 20». Разгрузка первого корабля, который доставит из Америки в немецкий порт Бремерхафен вооружение и военную технику, запланирована на 22 февраля. Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщил заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

Сами маневры начнутся в феврале и продлятся до августа 2020 года на территории 10 государств, в том числе стран Балтии и Польши. Их условно можно разделить на три части: переброска 20 тыс. солдат в Европу и обратно, перемещение американских солдат в пределах Европы и участие военнослужащих в различных «небольших» учениях.

Поскольку военные планы США и НАТО основаны на способности быстрого развертывания многочисленных контингентов войск в Восточной Европе, то в ходе «Defender Europe 20» будет протестирована логистика и готовность инфраструктуры к масштабным перемещениям войск.

Надо подчеркнуть, что Пентагон на сегодняшний день придает огромное значение кибербезопасности инфраструктуры. Об этом свидетельствует запланированное параллельно с «Defender-Europe 20» и организованное Киберинститутом (ACI) Военной академии США в Вест-Пойнте учение «Jack Voltaic». Оно предназначено для выявления кибернетических уязвимостей информационного пространства региона – от Чарльстона (штат Южная Каролина) до Саванны (штат Джорджия) – из которого осуществляется переброска войск.

К слову, такого рода учения до этого проводились дважды и были призваны выявить виртуальные уязвимости отдельно взятого города.

Сценарий третьих «Jack Voltaic» предполагает, прогнозирование возможных «киберинцидентов» на инфраструктуре, особенно гражданской, которые могут затруднить передвижение войск из Форт-Стюарт (штат Джорджия) через Саванну до портов на побережье США и их дальнейшего перемещения в Европу, а также повлиять на сроки развертывания их за рубежом.

Кроме того, в ходе «Defender Europe 20» планируется опробовать новые военные технологии и концепции, такие как использование искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и робототехники в ходе боевых действий. Эти новинки не удивительны, учитывая, что разыгранный сценарий «Defender Europe 20» должен представить ситуацию, происходящую якобы в 2028 году.

Подробному анализу новых технологий и концепций ведения боевых действий (прежде всего, так называемых многодоменных операций) будут посвящены учения «Joint Warfighting Assessment 2020».

Также параллельно запланированы маневры по развертыванию глобальных сил реагирования США «Swift Response», по развертыванию сил специальных операций для участия в многодоменной операции «Trojan Footprint», международные артиллерийские учения под руководством 7-го армейского учебного командования на полигоне Графенвер в Германии «Dynamic Front».

На территории Польши в указанный период развернутся учения «Saber Strike», «Allied Spirit 20», «Astral Knight», «Anakonda-20», «Eagle Talon-20», «CWIX–20».

На территории стран Балтии войска активно будут отрабатывать различные задачи в рамках «Ramstein Alloy–20 1», «Flaming Sword–20», «Flaming Thunder–20» и «Iron Wolf I–20».

В акватории Балтийского моря состоятся учения ВМС «Dynamic Mercy–L20» и «Baltops–20».

Для того чтобы оценить размах и значение «Defender-Europe 20», нужно знать, что параллельно запланированы еще 24 мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые будут связанны единым сценарием и организованны как американцами (около семи ежегодных), так и европейскими союзниками и партнерами Альянса.

Общая численность участников мероприятий оперативной и боевой подготовки США и НАТО у границ Беларуси и России в этот период может составить до двухсот тысяч человек, а не заявленные 40!

По словам военных представителей Пентагона, учения «Defender Europe 20» не направлены против России – «речь идет не о конкретном сценарии и не о конкретном возможном противнике, а о готовности к любому кризису». Однако факт отработки на практике развертывания столь мощной группировки войск США и НАТО у границ Беларуси и России на фоне наращивания американского военного присутствия в Польше и странах Балтии вызывает озабоченность.

Очевидно, что НАТО продолжает проводить одновременно нескольких учений, как якобы отдельных мероприятий, чтобы каждое не превышало по численности лимиты, установленные в Венском документе, обязывающие приглашать наблюдателей.

Напомним, что в ходе уточнения плана мероприятий оперативной и боевой подготовки Варшава с Вашингтоном вели переговоры о том, что часть переброшенных американских сил после учений останется на территории Польши. И никто не может гарантировать, что под предлогом маневров численность группировки войск НАТО у границ Союзного государства в текущем году не увеличится в десятки раз, что вызовет дополнительное нагнетание ситуации на границах Беларуси и России.

Николай Астровский