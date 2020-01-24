Войти
Интерфакс-АВН

Проблема долгов предприятий ОПК решена - глава ВТБ

258
0
0
Kostin_and_Putin
Андрей Костин и Владимир Путин.

Решение о реструктуризации устраивает банки

Давос/Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал", - заявил Костин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже вот уже возвращаться не будем", - отметил глава ВТБ.

27 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей.

"Нам удалось в этом году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, "Роскосмос". Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным банком, банками-кредиторами", - сказал Борисов телеканалу.

"Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры.

"Предприятия обязаны будут взять встречные обязательства - увеличить выручку, снизить себестоимость продукции, избавиться от непрофильных активов", - заявил Борисов.

В прошлом июле в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
ОДК УК
ОПК АО
ОСК
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Костин Андрей
Похожие новости
30.12.2019
В ОПК произведут "расчистку" кредитов в размере 700 млрд руб. - Борисов
23.07.2019
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
05.12.2018
Юрий Борисов: "Предписания по закупке отечественного оборудования будут"
11.06.2013
"Мы не хотели бы оставаться один на один с оборонной промышленностью"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину