Проблема долгов предприятий ОПК решена - глава ВТБ

Решение о реструктуризации устраивает банки

Давос/Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал", - заявил Костин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже вот уже возвращаться не будем", - отметил глава ВТБ.

27 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей.

"Нам удалось в этом году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, "Роскосмос". Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным банком, банками-кредиторами", - сказал Борисов телеканалу.

"Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры.

"Предприятия обязаны будут взять встречные обязательства - увеличить выручку, снизить себестоимость продукции, избавиться от непрофильных активов", - заявил Борисов.

В прошлом июле в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях.