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Интерфакс-АВН

Финансовое оздоровление ключевых оборонных предприятий РФ началось - источник

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Финансовое оздоровление ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса уже начато, все сроки и объемы согласованы, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник

"Работа действительно началась", - сказал источник

Он уточнил, что в официально принятых документах установлены все сроки, объемы поддержки. Источник не уточнил деталей принятых решений.

В свою очередь источник в одной из крупнейших компаний ОПК подтвердил факт запуска работы по расчистке многомиллиардных долгов

Ранее в госкорпорации "Ростех" заявили, что меры по расчистке долгов ОПК выработаны.

"Действительно, решения найдены. Выработанные подходы позволяют решить вопросы с токсичными долгами и серьезно сократить расходы на обслуживание проблемных кредитов. Одновременно возникают новые возможности для развития сотрудничества с ключевыми банками страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха" в четверг, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина.

Проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал", - заявил Костин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже вот уже возвращаться не будем", - отметил глава ВТБ.

27 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей.

"Нам удалось в этом (2019-м) году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном, они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, "Роскосмос". Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным банком, банками-кредиторами", - сказал Борисов телеканалу.

"Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры. "Предприятия обязаны будут взять встречные обязательства - увеличить выручку, снизить себестоимость продукции, избавиться от непрофильных активов", - заявил Борисов.

В прошлом июле в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
ОДК УК
ОПК АО
ОСК
Роскосмос
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Костин Андрей
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