Прозвучал сигнал химической тревоги - «Газы». Минобороны РФ проверяет новые дистанционные приборы РХБ разведки

Сигнал химической тревоги и объявление «Газы» звучит во время учений на Урале, направленных на подготовку военнослужащих Центрального Военного Округа к работе с новым прибором химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3, обнаруживающего отравляющие вещества в диаметре до 4 км.

«В ходе учения военнослужащие постов химической разведки ЦВО обучаются работе с прибором химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3», - сообщает Министерство обороны РФ. Видео размещено на YouTube.

ПХРДД-3 позволяет химической разведке выявить токсичные пары в приземном слое, не используя специализированные химические разведывательные машины и не покидая пост наблюдения, что было невозможно сделать с применением приборов предшествующих модификаций. «Теперь химику-разведчику не надо входить в зону заражения», - сообщает пресс-служба ЦВО.

Ранее сообщалось, что более 30 новых изделий уже получили подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО, дислоцированные в Алтайском крае, Самарской и Свердловской областях.

Военное ведомство сообщает: «Кроме того, военнослужащие изучают и применяют в ходе выполнения учебно-боевых задач поступившие войсковые автоматические газосигнализаторы ГСА-3». Устройство предназначено для определения паров отравляющих веществ и по тактико-техническим показателям превышает возможности приборов предыдущего поколения в пять раз.

Посты наблюдения за РХБ обстановкой оборудованы переносными метеорологическими приборами для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления горизонтального ветра. Эти параметры, а также данные о факте, масштабах, характере РХБ заражения, необходимы для проведения анализа возможных последствий воздействия оружия массового поражения или ядерного удара.

Ирина Дронина