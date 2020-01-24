Российские десантники в 2019 году совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом и десантировали свыше 350 ед. техники и грузов

ЦАМТО, 23 января. По результатам 2019 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом.

Под руководством специалистов воздушно-десантной службы ВДВ было десантировано свыше 300 ед. боевой техники, вооружения и грузов, превысив по показателям итоги 2018 года более чем на 30%.

В 2019 году впервые в истории современных Вооруженных Сил было осуществлено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырех аэродромов взлета на две площадки приземления, преодолев расстояние в 1,5 тыс. км. Масштабное десантирование более 2,8 тыс. десантников, 216 ед. техники и грузов было проведено в сентябре в ходе стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" с 71 самолета Ил-76.

В 2020 году военнослужащие Воздушно-десантных войск в ходе боевой подготовки примут участие в тактических, командно-штабных учениях различного уровня с массовым десантированием личного состава и техники, в том числе и на удаленные незнакомые полигоны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.