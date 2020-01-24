До 40 сирийских военных погибли и около 80 ранены в результате прорыва боевиков в Идлибе - Минобороны РФ

Уничтожены до 50 боевиков и до 90 получили ранения
Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Сирийская армия после наступления боевиков оставила позиции на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
"В результате наступления боевиков правительственные войска оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации", - заявили в Центре.
По данным российских военных, в провинции Идлиб продолжаются атаки террористов на позиции сирийской армии.