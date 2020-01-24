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Интерфакс-АВН

До 40 сирийских военных погибли и около 80 ранены в результате прорыва боевиков в Идлибе - Минобороны РФ

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Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия в провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Уничтожены до 50 боевиков и до 90 получили ранения

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Сирийская армия после наступления боевиков оставила позиции на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"В результате наступления боевиков правительственные войска оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации", - заявили в Центре.

По данным российских военных, в провинции Идлиб продолжаются атаки террористов на позиции сирийской армии.

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