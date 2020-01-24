Подготовка к запуску южнокорейского спутника CAS500 идёт по графику - Главкосмос

Ранее сообщалось, что пуск может быть отложен из-за неготовности спутника

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Запуск южнокорейского спутника CAS500 запланирован на 2020 год, подготовка идёт по графику, сообщил гендиректор компании "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин.

"Успешное согласование документа контроля интерфейсов с заказчиком запуска космического аппарата (КА) "CAS500-1" означает, что работы по подготовке пуска идут в рамках ранее запланированного срока и графика", - заявил Серкин, слова которого приводят в пресс-службе компании.

"В настоящее время в цехах АО "НПО Лавочкина" ведется подготовка примерочных испытаний с РБ "Фрегат". Для этого в Москву от наших заказчиков запуска попутных КА уже начали поставляться примерочные макеты", - добавил он.

Ранее глава изготовителя ракет-носителей "Союз" РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что пуск спутника может быть отложен из-за неготовности аппарата.