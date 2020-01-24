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Интерфакс-АВН

РФ предложила проводить непилотируемые пуски с "Байтерека", Казахстан согласен - казахстанский министр

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Нур-Султан. 23 января. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан поддерживает предложение российских коллег о проведении непилотируемых пусков с космическо-ракетного комплекса (КРК) "Байтерек", сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев.

"Предполагалось то, что этот комплекс будет пилотируемым (в рамках проекта "Байтерек" - ИФ-К), на сегодняшний момент российская сторона предложила казахстанской стороне отказаться от пилотируемости, что позволит, во-первых, экономическую эффективность вложенных средств улучшить, и плюсом ко всему сокращает затраты казахстанской стороны", - сказал Жумагалиев журналистам в кулуарах сената в четверг.

"Первоначальные затраты предполагали $314 млн. Сегодня я говорю о $233 млн, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. И в этой связи, мы, конечно же, поддерживаем данную сторону, тем более что на сегодняшний момент, мы прорабатываем другой проект - это "Гагаринский старт", который является пилотируемым и в ближайшее время, завершив все процедуры, мы сможем предоставить информацию СМИ об этом проекте", - резюмировал он.

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Страны
Казахстан
Россия
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