Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95

Источник изображения: Фото: блог Алексея Хлопотова

Весной этого года исполнится 10 лет прекращения разработок перспективного российского танка Объект 195, известного также как Т-95.

За это время ни в одной стране мира так и не удалось создать боевую машину, которая могла бы как-то приблизиться по своим характеристикам к отечественному "Убийце Абрамсов".

Напомним, что танк, весящий, по некоторым данным, 56 тонн, имел мощнейшее бронирование, которое было усилено комплексом активной защиты, способным сбивать как управляемые ракеты, так и бронебойные снаряды. Экипаж из трех человек находился в хорошо защищенной капсуле. Мощный 1500-сильный многотопливный дизельный двигатель разгонял боевую машину до 80 км/ч. У Т-95 была автоматическая коробка передач и адаптивная подвеска, обеспечивающая высокую плавность хода.

Однако самым уникальным считалось вооружение, которое было представлено 152-мм пушкой повышенного могущества, способной играючи уничтожить любой современный или перспективный танк мира. Для нее уже были созданы и испытаны уникальные боеприпасы, в том числе управляемые.

Источник изображения: Фото: блог Алексея Хлопотова

В качестве дополнительного вооружения для борьбы с легкобронированными целями использовалась 30-мм пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Для танка была создана многоканальная система управления огнем, позволяющая уничтожать врага не только в любое время суток, но и в любую погоду.

Объект 195 успешно проходил испытания, выявленные недостатки оперативно устранялись. Но этот проект, которым могла гордится наша страна, был по сути зарезан. Неужели нам не было по силам тогда организовать выпуск хотя бы одного батальона в 41 машину в год? Сейчас бы в войсках находились сотни лучших в мире танков. Но вместо них уже который год модернизируются старые Т-72. Давно обещанного Т-14 "Армата", который является лайт-версией 195-го, тоже что-то не видно.

Лев Романов