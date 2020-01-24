ОБТ «Олифант» - старый английский «Сотник» стал южноафриканским «Слоном»

Рекорд танкового долгожительства: боевая машина 40-х все еще в строю

Время от времени становится известно о применении в современных вооруженных конфликтах бронетехники времен Второй мировой войны. Чаще всего, в войнах, происходящих в странах «третьего мира», всплывают советские Т-34, значительно реже – германские Т-IV. Но об этих эпизодах пишут, как о неких военных курьезах – время этих машин безвозвратно ушло, а их боевая «реанимация» происходит по принципу «не от хорошей жизни».

Однако есть в «танковом мире» рекордный долгожитель – танк, созданный в годы Второй мировой войны, который не только до сих пор остается в строю, но и не собирается «на дембель» в обозримом будущем.

После ввода в строй тяжелых танков гитлеровской Германии – «Тигра», «Пантеры» и «Королевского тигра», перед британскими ВС встал вопрос об адекватном ответе этим грозным вызовам. И в 1943 году началось проектирование английского «танка будущего». Помимо возможности успешно противостоять германским тяжелым танкам, техзадание британских военных предполагало «универсальность» новой машины – он должен был заменить сразу два типа танков, используемых в британских войсках – «пехотный» (можно отнести к средним) и «крейсерский» (тяжелый).

Такая универсальность (предполагалось, что кроме новых, основных танков, в войсках останутся только легкие разведывательные машины) должна была облегчить логистику и тактику применения танков.

Разработка новинки завершилась в 1945 году, однако на Вторую мировую войну Centurion (так назвали новую машину) не успел. Его дебютом стала Корея, далее его ждали конфликты на Ближнем Востоке, индо-пакистанский конфликт, Вьетнам. Везде «Центурион» (Сотник) проявил себя с самой лучшей стороны – как очень надежная и защищенная машина.

Так, например, танкисты ЦАХАЛ стремились попасть служить именно на «Центурион», поскольку потери этих машин были самыми низкими. Ситуация изменилась во время «Войны Судного дня», когда эти машины понесли серьезные потери от поражения новейшими на то время бронебойными выстрелами к 115-мм и 100-мм пушкам советских танков Т-62, Т-55 и Т-54Б. После чего израильтяне затеяли основательную модернизацию танка. Впрочем, к тому моменту в ЦАХАЛ стали поступать и более современные машины.

В самой Великобритании «Центурион» прошел несколько модернизаций, танки поставлялись помимо Израиля – Иордании, Сингапуру и ЮАР. И во всех этих странах эти машины до сих пор присутствуют в ВС, хотя бы в качестве резерва.

Причем в ЮАР эти танки до сих пор являются вполне полноценными боевыми единицами.

Первые машины были закуплены в версии МкV в Великобритании, а после того, как в 1971 году Претория попала под санкции ООН, в Иордании.

Поскольку в те времена армия ЮАР готовилась противостоять кубинским, ангольским и мозамбикским войскам, вооруженным теми же Т-55, южноафриканские военные не стали «изобретать велосипед», а принялись модернизировать танки по израильской схеме. Благо военное сотрудничество Тель-Авива и «режима апартеида» в те времена было необыкновенно тесным. Помимо общей концепции и технологий израильтяне передали своим партнерам, в обход санкций, и большую часть необходимых комплектующих британского и американского производства.

В результате «Центурион», ставший в Южной Африке Olifant Mk.1 и принятый на вооружение в 1978 году, получил дизельный мотор от американского танка М60А1 и автоматическую двухступенчатую трансмиссию от него же, кроме того была усилена защита и увеличен запас хода.

В 1985 году была принята на вооружение его следующая модернизация Olifant Mk.1A, получившая новую пушку британского производства 105-мм L7A1. Ее производство было освоено и в ЮАР под обозначением GT7, причем она обеспечивала более высокую точность и дальность стрельбы в сравнении с прототипом. Кроме того, она получила новый стабилизатор, систему управления огнем местного производства с лазерным дальномером, электронным баллистическим вычислителем и ночным прицелом, новую, более современную, радиостанцию и усовершенствованные дымовые гранатометы.

Но, несмотря на все эти усовершенствования, южноафриканских «Слонов» в конце 80-х здорово потрепали кубинские Т-55 и Т-62. Этот печальный опыт подтолкнул к созданию новой модификации танка «Олифант» Mk.1B, появившейся на свет в 1990 году. И уже на следующий год машины начали поступать в войска. Они получили усиленную защиту во всех проекциях, включая днище и крышу, бортовые экраны для защиты шасси, форсированный двигатель с автоматической трансмиссией местного исполнения, новую систему управления огнем и новый прицел.

Предусмотрена установка новых гладкоствольных пушек калибром 120- и 140-мм. На танке установили новую подвеску и новые приводы башни. Были заменены люки и улучшена эргономика на рабочем месте механика-водителя. Итогом стало резкое улучшение подвижности, огневой мощи, защищенности и ремонтопригодности танка.

Таким образом, была модернизирована 141 машина. А в 2003 году началась новая программа модернизации, в рамках которой танк получил новые систему управления огнем и комплекс наблюдения, кроме того, двигатель получил турбину и систему охлаждения воздуха на впуске, увеличившие ее мощность, и панели динамической защиты.

В силу того, что политика ЮАР претерпела серьезные изменения, и воевать теперь особенно не с кем, новую модернизацию прошли всего три десятка машин, получивших наименование «Олифант» Mk.2. Впрочем, все предыдущие модификации остаются на вооружении. В настоящий момент неизвестно, будут ли они усовершенствоваться, или будет сделан выбор в пользу приобретения новых танков.

Но, вне зависимости от принятого решения, «Центурион» - «Олифант», несомненно, побил все рекорды танкового долгожительства, что говорит о действительно выдающихся качествах британской машины и ее практически неисчерпаемом модернизационном ресурсе. Отметим, что ЮАР и по сей день является серьезной военной державой и обладает современными и боеспособными вооруженными силами.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",