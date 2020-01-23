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22 января - День авиации войск ПВО России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны как отдельный род войск в настоящее время в российских Вооруженных силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами РФ, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.

Приказ об учреждении праздника был подписан ещё в 1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ (на тот момент являвшимся самостоятельным видом войск).

История праздника берёт своё начало в 1942 году, когда вышел в свет Приказ Наркомата Обороны СССР о подчинении авиационных истребительных частей и соединений, осуществляющих задачи ПВО, командующему войсками ПВО территории страны. Именно тогда и появился в структуре войск ПВО новый род войск – авиация ПВО. История же не праздника, а самой авиации ПВО берёт своё начало в годы Первой мировой войны, когда в составе ещё российской царской армии были сформированы первые эскадрильи самолётов для защиты воздушного пространства над Петроградом.

В годы Великой Отечественной войны лётчики авиации ПВО внесли весомый вклад в сдело защиты Родины и победу над фашистской Германией и её сателлитами. 

Задачи этого рода войск сохранились с того исторического момента, однако со временем они расширялись вместе с ростом возможностей техники, поступавшей на вооружение частей. Защита воздушного пространства авиацией совместно с зенитными, а затем и зенитно-ракетными частями, радиолокационными станциями составляла основу системы ПВО страны. 

Со временем организационная структура в вооружённых силах подвергалась реорганизации, в результате чего в конце 1990-х годов войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами, а в 2014 году были созданы Воздушно-космические силы РФ, в структуру которых вошли три рода войск: ВВС, войска ПВО-ПРО и космические войска. 

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