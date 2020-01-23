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Интерфакс-АВН

При атаке Ирана на базы в Ираке пострадали больше 11 военнослужащих США - телеканал

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Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Центральное командование США (CENTCOM) объявило во вторник, что еще несколько американских военнослужащих с военных объектов в Ираке, обстрелянных Ираном, доставлены в американское медицинское учреждение в Германии, сообщает CNN.

"Поскольку медицинское лечение и обследования продолжаются, дополнительные военнослужащие были идентифицированы как имеющие потенциальные травмы. Эти военнослужащие в целях предосторожности были доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - заявил представитель CENTCOM Билл Урбан.

Он не исключил, что в ходе обследования могут быть выявлены дополнительные травмы.

При этом Урбан не назвал точное число военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались американские войска.

"В целях предосторожности некоторые военнослужащие были перевезены с авиабазы Аль-Асад в Ираке в Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, другие были отправлены в лагерь Арифджан (Кувейт) для дальнейшего обследования", - заявил полковник Майлз Кэггинс, представитель военного командования США в Багдаде.

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

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Кувейт
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