Корпус многоразового космического корабля "Арго" будут делать в Воронеже - разработчик

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Новый российский многоразовый космический корабль "Арго" будет на 58% состоять из композитных материалов, при этом некоторые элементы его корпуса изготовят на созданном в прошлом году воронежском заводе, заявил председатель совета директоров компании "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС, разработчик корабля) Сергей Сопов.

"В прошлом году мы организовали производство в особой экономической зоне Воронежа. Уже идет монтаж технологического оборудования первой очереди. Корабль, и это наше новшество, будет на 58% изготовлен из композитных материалов. Это позволит существенно уменьшить его вес", - сообщил Сопов в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его словам, первый испытательный запуск "Арго" запланирован на 2024 год.

"Основное назначение корабля - снабжение орбитальной пилотируемой станции. Экспериментальную отработку конструкции мы планируем провести на ракете-носителе "Союз-2.1б". Рассчитываем, что корабль будет готов к первому полету в 2024 году", - уточнил председатель совета директоров МТКС.

Он также подчеркнул, что создать "Арго" в течение заявленных четырех лет - вполне осуществимая задача.

"Срок реальный. Во-первых, на этом этапе мы создаем космический грузовик, а не пилотируемый корабль. Что значительно уменьшает объем экспериментальной отработки и количество разных согласований. Во-вторых, центральная проблема - изготовление легких и прочных элементов корпуса корабля. Для этого нужно было решить сложнейшую задачу - построить соответствующий завод", - сказал Сопов.

"Задача трудная, если учитывать, что ее решение увязывается с санкциями, ограничивающими передачу в Россию современных технологий и сырья. Но наше предприятие, созданное без участия государства, может официально получать необходимый доступ к этим технологиям и оборудованию", - добавил глава МТКС.

По его словам, которые приводит издание, после отработки технологий во время летных испытаний будет создана модернизированная версия "Арго", а в перспективе корабль сможет доставлять грузы к Луне или использоваться для пилотируемых полетов.

"Аппарат сможет доставлять на орбиту 2 тонны груза и спускать на Землю 1 тонну. Последнее - очень важно. Сейчас у России нет возможностей возвращать на Землю такую массу грузов, а это серьезный фактор для развития промышленного производства в космосе. Корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете - месяц", - сказал председатель совета директоров МТКС.