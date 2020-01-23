Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года

Боевые машины пехоты Т-15 "Армата" и Б-11"Курганец-25" в 2015 году были представлены на юбилейном Параде с боевыми модулями, основным вооружением которых была 30-мм автоматическая пушка 2А42, пулемет калибра 7,62-мм и ПТРК "Конкурс".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Уже тогда многие военные специалисты отмечали, что, несмотря на совершенную систему управления огнем, возможностей орудия вряд ли хватит, чтобы эффективно бороться с современными и перспективными колесными и гусеничными боевыми машинами пехоты. Многие западные БМП как раз создавались с такой бронезащитой, которая могла бы выдерживать попадание 30-мм снарядов.

Поэтому то вооружение считалось временным. Дескать, пока новые машины будут эксплуатироваться в таком виде, а уже после 2020 года его станут заменять на более мощное. Как теперь понятно, речь шла о 57-мм орудиях.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Сейчас уже понятно, что Т-15 "Армата" и Б-11"Курганец-25" получат новые необитаемые боевые модули именно с такими артиллерийскими средствами поражения. Как уже сообщалось, в новом качестве эти гусеничные БМП будут представлены на майском Параде 2020.

Пока непонятно, что с колесной ВПК-7829 БМП К-17. Возможно, она и останется пока со старым модулем "Бумеранг-БМ". В то же время установить на нее "Эпоху" с новой пушкой не представляет никаких проблем.