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Интерфакс-АВН

Госдума 22 января рассмотрит во втором чтении законопроект о зампреде Совета безопасности РФ - решение комитета

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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Третье чтение может состояться 23 января

Москва. 21 января. ИНТЕРФАСК - Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией на заседании во вторник рекомендовал нижней палате российского парламента 22 января рассмотреть и принять во втором чтении внесенный президентом законопроект (№ 883656-7) о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"Первое чтение законопроекта состоялось сегодня, к 17:00 замечаний и поправок к законопроекту во втором чтении не поступило, и комитет будет рекомендовать Думе принять законопроект во втором чтении на заседании 22 января", - заявил глава комитета Василий Пискарев на заседании.

После заседания комитета Пискарев сообщил журналистам, что при обсуждении законопроекта о введении должности зампреда Совета безопасности во втором чтении на заседании Думы 22 января он будет рекомендовать парламентариям принять документ в окончательном чтении на заседании 23 января.

"У нас все готово, все проведены экспертизы, законопроект полностью готов уже и к третьему чтению. Если депутаты поддержат законопроект во втором чтении, то я буду предлагать его к принятию в окончательном чтении 23 января", - сказал Пискарев.

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Россия
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