The National Interest (США): раскол в отношениях между Турцией и Америкой подготовил почву для роста влияния России

За последние несколько лет отношения между Россией и Турцией заметно улучшились. Эксперты полагают, что у Москвы и Анкары есть возможность играть более активную роль на Ближнем Востоке. Возможно, они, подыгрывая друг другу, рассчитывают потеснить другие страны в регионе, в том числе США.

В тот момент, когда Соединенные Штаты и Иран оказались на пороге войны в Ираке, президент России Владимир Путин 8 января встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы дать долгожданный старт работе газопровода "Турецкий поток" и объявить о новом перемирии в Ливии.

Спустя два дня Москва и Анкара объявили о том, что им удалось достичь еще одного соглашения о перемирии в провинции Идлиб - последнем оплоте сирийских повстанцев, на которых вели наступление проасадовские силы при поддержке российской военной авиации.

Эта очередная встреча Путина и Эрдогана состоялась на фоне роста напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном - двумя давними союзниками по альянсу НАТО. Соединенные Штаты гневно протестовали против решения Турции купить у России зенитные ракетные комплексы С-400 и против военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Со своей стороны, администрация Эрдогана пригрозила закрыть две крупные американские военные базы на территории Турции в том случае, если конгресс одобрит пакет санкций против Анкары.

Что растущий разрыв между Соединенными Штатами и Турцией может означать для России? Могут ли Москва и Анкара превратить свое развивающееся сотрудничество в полноценное партнерство, или же существующие между ними разногласия по Сирии и Ливии помешают им это сделать? Репортер издания The National Interest побеседовал с экспертами по Турции и России, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.

Во время церемонии ввода газопровода "Турецкий поток" в эксплуатацию Путин представил Россию и Турцию как силы, поддерживающие стабильность на Ближнем Востоке, который до сих пор не может оправиться после убийства иранского генерала Касема Сулеймани (Qassim Sulemani) американскими военными.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации, - сказал Путин. - А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира".

Газопровод "Турецкий поток" является частью попыток России увеличить объемы экспорта ее газа в Европу. По этому газопроводу Россия ежегодно будет доставлять в Турцию и на юг Европы до 31,5 миллиарда кубических метров своего газа через Черное море. Соединенные Штаты уже пригрозили ввести санкции против турецких компаний, принимающих участие в реализации проекта "Турецкий поток", поскольку, с точки зрения Вашингтона, этот газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России.

Кроме того, Путин и Эрдоган предложили свою посредническую помощь в заключении перемирия между воюющими сторонами в ливийском гражданском конфликте, и это перемирие вступило в силу 12 января. За последние несколько месяцев Россия и Турция превратились во влиятельных игроков этого восьмилетнего конфликта. Анкара поддерживает признанное ООН правительство Фаиза ас-Сараджа (Fayez al-Sarraj) в Триполи, и ранее в январе турецкий парламент проголосовал за то, чтобы отправить турецких военных на помощь ас-Сараджу. Хотя Москва формально не поддерживает режим фельдмаршала Халифы Хафтара (Khalifa Haftar) на востоке Ливии, появляется все большое сообщений о том, что на стороне сил Хафтара сражаются наемники из России.

Хотя поначалу Хафтар отверг соглашение о перемирии, в конце концов он уступил. В понедельник, 13 января, Хафтар и ас-Сарадж прибыли в Москву для проведения мирных переговоров.

За последние несколько лет отношения между Россией и Турцией, которые в прошлом были заклятыми врагами, заметно улучшились. Турция подписала с Россией сделку на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, и первая партия этого оружия была доставлена в Турцию минувшим летом. В октябре Путин и Эрдоган подписали соглашение о том, чтобы освободить северо-восточную часть Сирии от курдов и создать зону совместного патрулирования.

Укрепление партнерских отношений между Москвой и Анкарой вызвало тревогу в Вашингтоне. 11 декабря министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) обвинил Турцию в уходе с орбиты НАТО ради сближения с Россией.

В тот же день сенатский комитет по международным отношениям проголосовал в поддержку законопроекта о введении санкций против Турции в связи с ее решением купить российские комплексы С-400 и ее военной операцией на северо-востоке Сирии. Этот законопроект предполагал введение санкций против высокопоставленных турецких чиновников, против крупного турецкого банка, ограничение на продажу оружия Анкаре и подготовку доклада о капитале и имуществе Эрдогана и членов его семьи.

Услышав сообщения об угрозе введения санкций, Эрдоган отреагировал бурно и резко. Он предупредил, что, если этот закон вступит в силу, Турция выдворит американских военных с военной авиабазы Инджирлик, где сейчас размещены примерно 50 американских ядерных ракет, и с базы Куреджик, где находится натовская станция РЛС.

По словам Месута Джашина (Mesut Caşın), профессора частного университета в Стамбуле, угроза президента Турции - это не пустые слова. По его мнению, эти санкции могут спровоцировать "эффект землетрясения", последствия которого будут десятилетиями сохраняться в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией.

"Если против нас введут эти санкции, Турция может принять решение о закрытии баз Инджирлик и Куреджик. Такова реальность", - сказал Джашин.

Но, вероятнее всего, Анкара на этом не остановится. Как объяснил Джашин, в ответ на растущее давление со стороны Соединенных Штатов Турция будет все больше сближаться с Москвой и Тегераном. По его словам, одним из первых шагов Турции на этом пути может стать подписание сделки на покупку российских истребителей Су-35, а также российских авиационных двигателей.

"Даже если Турция проиграет, наибольший урон [от санкций] ощутят на себе Соединенные Штаты", - считает Джашин.

Однако в Москве мало кто искренне верит в готовность Анкары разорвать отношения с Западом.

"Не думаю, что кто-то в России всерьез считает, что Турция нарушит свои обязательства перед НАТО и разрушит свой альянс с Соединенными Штатами. Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что такое возможно", - отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

По мнению Лукьянова, ссора Эрдогана с Вашингтоном из-за комплексов С-400 была вызвана не столько желанием Турции сблизиться с Россией, сколько желанием продемонстрировать Вашингтону независимость внешней политики Анкары. Тем не менее, Лукьянов признает, что недавние шаги Турции предоставляют Москве возможность сблизиться с давним союзником Америки.

"Нет никаких иллюзий касательно того, что Турция может стать союзницей России. Однако то, что Турция меняется, и что ей стало тесно внутри НАТО, очевидно", - подытожил Лукьянов.

Несмотря на давние и порой весьма серьезные разногласия касательно гражданской войны в Сирии, последнее время Россия и Турция стали теснее сотрудничать друг с другом в этом вопросе. По словам Лукьянова, это новое партнерство представляет собой "брак по необходимости".

"Причиной [укрепления сотрудничества] стали не общие интересы и не взаимное доверие между двумя сторонами. С моей точки зрения, здесь нет ни того, ни другого, - сказал он. - Но Москва и Анкара понимают, что без каких-либо совместных шагов и компромисса, ни Россия, ни Турция не смогут достичь того, чего они хотят достичь в Сирии".

Хотя ставки этих двух стран в Ливии ниже, Путин и Эрдоган пытаются избежать конфронтации из-за этой североафриканской страны, объяснил Кирилл Семенов, эксперт по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам.

"Россия поддерживает Хафтара, однако она поддерживает его не настолько сильно, чтобы обеспечить ему победу. Более того, Москва понимает, что она не может вручить ему победу, - сказал Семенов. - Для России и Турции Ливия - это не слишком серьезная проблема. Напротив, и у России, и у Турции есть возможность сыграть более активную роль в ливийском процессе. Возможно даже, что они надеются вытеснить другие страны из этого процесса, подыгрывая друг другу".

Дмитрий Александр Саймс (Dimitri Alexander Simes)