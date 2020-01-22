Слова главкома ВМФ о «детских болезнях» ракет «Циркон» прокомментировал доктор военных наук

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Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сегодня рассказал РИА Новости о том, что первым кораблём Военно-флота страны, вооружённым гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», станет один из фрегатов новых проектов. Речь может идти о фрегатах проектов 11356 (шифр "Буревестник", головной "Адмирал Григорович") или 22350 (головной – "Адмирал Горшков").

Евменов для РИА Новости:

«Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдёт модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни». Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли «Калибры» и параллельно будем испытывать «Циркон», - сказал Евменов.

На вооружение ВМФ РФ «Цирконы» начнут поставляться, по словам адмирала Евменова, в ближайшие годы.

«Военное обозрение» попросило прокомментировать заявление о «детских болезнях» противокорабельных ракет «Циркон» доктора военных наук, профессора Владимира Дудко. Контр-адмирал Дудко входит в экспертный совет организации «Офицеры России», является действительным членом Академии военных наук.

По словам профессора Дудко, «Циркон» на сегодняшний день является непревзойдённой ракетой, которая создана у нас и аналога которой пока нет ни у кого из потенциальных противников. Как отмечает доктор военных наук, на этапе испытаний выявляются те недоработки, которые можно устранить перед постановкой на вооружение.

Контр-адмирал Владимир Дудко:

Эта ракета способна уничтожать даже авианосные соединения на подходах к нашим берегам. Она в принципе не может быть сбита. Практически она не имеет противодействия. Противоракетного оружия, способного её перехватить, пока ни у кого из потенциальных противников попросту нет. По поводу так называемых «детских болезней»… Одна из них – корректировка условий старта. Корабль испытывает огромные нагрузки при старте такой ракеты. И это нужно учитывать разработчикам ракеты применительно к постановке на вооружение фрегатов. Второе – работа над ускорителями, которые и выводят «Циркон» на гиперзвуковую скорость. Эти нюансы требуют практической доработки, чем сейчас и занимаются на фоне проведения испытаний.

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