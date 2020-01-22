Атомная подлодка "Князь Владимир" будет передана флоту в 2020 году - главком ВМФ

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" будет передан в состав флота в 2020 году, сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов.

"В этом году", - сказал Евменов, отвечая на вопрос о сроках сдачи подлодки.

21 ноября 2019 года пресс-служба Северного флота сообщила, что подлодка "Князь Владимир" завершила государственные испытания. Атомная подлодка должна была пополнить состав ВМФ до конца 2019 года.

Однако в конце декабря в СМИ появились сообщения о перенесении сроков сдачи крейсера.