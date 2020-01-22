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Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Князь Владимир" будет передана флоту в 2020 году - главком ВМФ

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АПЛ "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А"
АПЛ "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" будет передан в состав флота в 2020 году, сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов.

"В этом году", - сказал Евменов, отвечая на вопрос о сроках сдачи подлодки.

21 ноября 2019 года пресс-служба Северного флота сообщила, что подлодка "Князь Владимир" завершила государственные испытания. Атомная подлодка должна была пополнить состав ВМФ до конца 2019 года.

Однако в конце декабря в СМИ появились сообщения о перенесении сроков сдачи крейсера.

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
СФ
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