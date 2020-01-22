Эксперт США: количество американских военных в Балтии — еще не все (Литовский курьер, Литва)

Эксперт из США по вопросам безопасности Роджер Закхейм призвал Литву не ограничиваться просьбами увеличить количество американских военных в регионе, поскольку этого недостаточно для противодействия якобы существующей пресловутой «российской угрозе».

По словам директора Фонда и института имени экс-президента США Рональда Рейгана Роджера Закхейма, с учетом современных угроз значительно более важными являются силы, обладающие конкретными задачами.

"Новые силы не обязательно должны означать дислокацию 100 тысяч военных, но они могут быть более эффективными, если будут иначе распределены, если получат новые возможности, новые платформы для вооружений", - сказал в интервью BNS находившийся в Вильнюсе эксперт по безопасности.

"Гарнизоны в Германии явно не предоставляют таких возможностей для сдерживания, какое предоставляет штаб дивизии в Польше или силы борьбы с кибератаками в Балтийских странах", - сказал он.

"Если мы посмотрим на пребывание сил США в Европе, то оно значительнее, чем в Афганистане или Ираке, если говорить чисто о количестве военных. Однако вопрос касается не численности, вопрос в том, что мы делаем с этими цифрами, как мы их применяем", - добавил Закхейм.

По его словам, поскольку политическое внимание в Вашингтоне смещается на Китай и Ближний Восток, США в любом случае стремятся обладать возможностями и далее обеспечивать безопасность Европы от угроз со стороны России.

Закхейм выразил сомнения в возможностях Европы создать собственные [вооруженные] силы. Он также сказал, что с крахом соглашения о ДРСМД новый договор о контроле над вооружениями возможен лишь в том случае, если Вашингтон "будет действовать с позиции силы".