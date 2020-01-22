Решить проблему контроля над Донбассом силами ВСУ - самоубийственный проект

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, заявив о готовности к силовому возвращению контроля над Донбассом, в очередной раз продемонстрировал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.

Такое мнение, как передает РИА «Новости», высказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, любая попытка наступления на Донбасс закончится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением», - сказал Бердичевский.