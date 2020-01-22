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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 21 января. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 20 января провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Открывая встречу, глава российского военного ведомства поздравил Станислава Зася с вступлением в должность генерального секретаря ОДКБ.

"Уверен в том, что Ваше пребывание на этом ответственном посту будет способствовать дальнейшему укреплению коллективной безопасности и повышению международного авторитета Организации", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу пожелал генеральному секретарю успехов в дальнейшей деятельности и, пользуясь случаем, лично пригласил его принять участие в IX Московской конференции по безопасности, которая состоится в апреле текущего года.

Глава военного ведомства отметил, что силовой потенциал ОДКБ требуется совершенствовать, это вызвано сложной военно-политической обстановкой в мире.

"С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать", – сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что развитие взаимодействия в рамках ОДКБ – один из неизменных российских приоритетов.

В свою очередь, Станислав Зась заявил, что четыре приоритета из восьми, что Россия наметила для реализации на время своего председательства в ОДКБ, касаются военной сферы, и работа по их реализации уже организована.

"2020 год – год председательства России в ОДКБ. Сформированы приоритеты на этот год – направления, на которых предлагается сосредоточить основные усилия. Мы уже отработали план их реализации. План достаточно большой, условно разделен по восьми направлениям. Кстати, из восьми направлений, которые Россия обозначила в качестве приоритетов, четыре касаются военной сферы. Работа уже организована", – сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась сообщил, что хотел бы проинформировать главу российского военного ведомства о ходе этой работы и обсудить ряд текущих задач.

"Год начался в России с хорошего старта, и всем нам придется немало поработать по разным направлениям", – заявил генсек ОДКБ.

Россия, как подчеркнул Станислав Зась, сможет решить все задачи: как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств–членов ОДКБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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