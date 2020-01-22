Боевой потенциал полков Урала и Поволжья возрастет вдвое после поступления С-400 в 2020 году - военные

Екатеринбург. 21 января. ИНТЕPФАКС-УРАЛ - Боевой потенциал двух зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, возрастет вдвое после перевооружения на зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"После перевооружения на зенитные ракетные системы С-400 боевой потенциал двух полков возрастет в два раза", - сказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЦВО.

По его данным, сейчас на вооружении данных воинских частей находятся системы С-300.

В сообщении отмечается, что военнослужащие уже начали переподготовку на современную технику.

"Первые 50 военнослужащих приступили к обучению в Ленинградской области на базе Учебного центра зенитно-ракетных войск, где изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300", - отметил командующий округа.

Всего курс переподготовки, который завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пройдут более 300 военнослужащих.

Как сообщалось, четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны военного округа.

С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.