Россия добивается нового заключения по инциденту в сирийском городе Дума - постпред РФ при ОЗХО

Брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Нью-Йорк (ООН). 21 января. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает провести брифинг под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для поиска консенсусного заключения по инциденту с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийском городе Дума, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Нынешняя история с очень мутным официальным докладом ОЗХО выглядит, прямо скажу, как гнойный нарыв. Не ликвидировав его, мы не сможем двигаться вперед. О каком тогда вообще доверии и к техсекретариату и между государствами-участниками можно будет вообще вести речь?", - сказал он, выступая на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО по инциденту в Думе.

Шульгин отметил, что у России "есть веские основания полагать", что расследование инцидента "оставляет желать лучшего".

"В данной связи мы вновь предлагаем добиваться разрешения возникшей конфликтной ситуации путем проведения под крышей ОЗХО и, возможно, при содействии всех неравнодушных государств брифинга с участием всех экспертов МУФС (Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии-ИФ), работавших по инциденту в Думе, для поиска, наконец, консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе", - заявил он.

По его словам, "сделать это надо любой ценой, императивно". "Цена ошибки как в отношении Думы, так и, возможно, других историй может иметь чрезвычайно серьезные последствия для стабильности и безопасности во всем мире", - подчеркнул дипломат.

"Разобраться с тем, что произошло в Думе, сделать выводы для недопущения в будущем подобного рода ситуаций, чреватых неконтролируемым развитием событий - это прямой долг ответственных государств и членов Совета Безопасности", - добавил Шульгин

Он отметил, что в ОЗХО "сейчас складывается явно тупиковая ситуация - техсекретариат, окрыленный безусловной поддержкой США, Великобритании и других их последователей, делать ничего не собирается, уповают, видимо на то, что все само собой рассосется".

Он также добавил, что США и "их группа поддержки" "на самом деле оперируют категориями противоборства".

Инцидент с предположительным применением химического оружия в городе Дума близ Дамаска имел место 7 апреля 2018 года. По некоторым сообщениям, в результате погибло не менее 70 жителей.