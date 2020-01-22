Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" - СМИ

Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после вылета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия, согласно данным во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

По информации агентства Bloomberg, согласно сообщению, ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ из ЗРК "Toр-M1" с северного направления.

По данным расследования, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются "одними из самых передовых в своем роде в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования, отмечает агентство.

"Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 января на встрече президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета. Они также обсудили вопрос компенсации родным и близким погибших и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.