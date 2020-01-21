Военный эксперт: в Сербии к российскому вооружению – большое доверие

Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1", сообщил источник. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, отношения наших стран в военной сфере очень тесные и надежные.
В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1", началась его реализация, которая завершится в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.
В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1", уточняет агентство.
В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе. Тогда же Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке
Виктор Литовкин напомнил, что Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе.