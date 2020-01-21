Военный эксперт: в Сербии к российскому вооружению – большое доверие

Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1", сообщил источник. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, отношения наших стран в военной сфере очень тесные и надежные.

В прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1", началась его реализация, которая завершится в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1", уточняет агентство.

В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях "Славянский щит" уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе. Тогда же Вучич подчеркнул, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 "Триумф".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке

Виктор Литовкин напомнил, что Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе.

"В Сербии давно присутствует советское, российское вооружение, и оно пользуется там большим доверием, сербские военные хорошо им владеют. Вообще отношения Сербии и России в военной сфере очень тесные и надежные. При том, что Сербия хочет сотрудничать с ЕС, она категорически отказывается от вступления в НАТО – невозможно вступать в организацию, которая бомбила страну, вгоняя ее в каменный век. Сербия с удовольствием сотрудничает с Россией. Поставка наших систем противовоздушной обороны "Панцирь-С1" – это не единственная поставка. Например, мы недавно поставили Сербии самолеты МиГ-29, а также поставили стрелковую технику, танки. Но надо понимать, что Сербия покупает то, что может себе позволить, что ей по карману. Но и это – достаточно эффективное оружие, которое надежно защитит воздушное пространство Сербии", – сказал Виктор Литовкин.