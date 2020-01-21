Россия помогла Ирану нанести ракетные удары по американским базам в Ираке - СМИ

Иранские ракеты, частично разрушившие две военные базы коалиции, возглавляемой США, на территории Ирака, наводились с помощью российской спутниковой системы ориентирования «ГЛОНАСС». Об этом сообщает израильский портал Debka, со ссылкой на источники в российском военном ведомстве. По полученным сведениям, использование ГЛОНАСС позволило ракетчикам Корпуса стражей исламской революции нанести очень точные удары по целям, отклонение составило не более 10 метров. Всего иранцами было выпущено 19 баллистических ракет и 17 из них достигли своей цели.

Однако, военные эксперты усомнились в достоверности фактов, приведенных израильскими журналистами. И тем более ссылка на определенные источники в российском Министерстве обороны вызвала у них недоумение. При этом они признали, что Иранские ракетчики действительно могут использовать систему ГЛОНАСС (равно как и GPS) для наведения и корректировки курса своих баллистических ракет, но, вряд ли этим воспользовались из-за контроля за системами позиционирования со стороны США.

Как известно, сначала американское руководство заявило об отсутствии каких либо потерь среди солдат США. Затем Пентагон признал, что лишь 11 военнослужащих на двух базах в Аль- Асаде и в Эрбиле. получили ранения в ходе вышеуказанных ракетных атак. Официальные лица Ирана утверждают, что США потеряли по меньшей мере 80 солдат убитыми и до 200 получили ранения. Кувейтская пресса сообщает о 16 американских военнослужащих поступивших после данного ракетного налета в госпиталь Кувейта в ранениями. У некоторых их них – тяжелые ожоги, а у других - осколочные ранения. Издание Аль-Кабас, ссылаясь на свои источники, сообщает, что раненые американские военные были доставлены в больницу в лагере Арджифан на авиабазе Ахмеда Аль-Джабера под строгой охраной. Все поступившие на лечение солдаты перенесли операции и находятся в отделении интенсивной терапии в госпитале. Кроме того стало известно, что еще несколько военнослужащих США(точное число не названо), которые получили легкие ранения во время все тех же ракетных ударов, проходят лечение в Ираке.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО