В Дальневосточное ВОКУ поступила партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-3К" для экипажей боевых машин

ЦАМТО, 20 января. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила первая партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-3К" для экипажей боевых машин.

Данный комплект предназначен для защиты членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров от воздействия открытого пламени, термического воздействия, осколков, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

В состав комплекта 6Б48 "Ратник-ЗК" входят противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Бронезащитные элементы выполнены из специальной баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна "Армос", обладающего водо- и маслоотталкивающей обработкой.

Поступление новых комплектов экипировки в войска значительно повысит удобство, защиту, а также выживаемость экипажей бронетехники во время боевых действий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.