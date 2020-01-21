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ЦАМТО

В Дальневосточное ВОКУ поступила партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-3К" для экипажей боевых машин

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Защитный комплект 6Б48 "Ратник-ЗК"
Защитный комплект для экипажей бронированных машин 6Б48 "Ратник-ЗК".
Источник изображения: Алексей Моисеев / vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 20 января. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила первая партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-3К" для экипажей боевых машин.

Данный комплект предназначен для защиты членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров от воздействия открытого пламени, термического воздействия, осколков, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

В состав комплекта 6Б48 "Ратник-ЗК" входят противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Бронезащитные элементы выполнены из специальной баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна "Армос", обладающего водо- и маслоотталкивающей обработкой.

Поступление новых комплектов экипировки в войска значительно повысит удобство, защиту, а также выживаемость экипажей бронетехники во время боевых действий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Россия
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Минoбороны РФ
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